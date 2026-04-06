Beach volley a Riccione scatta il Beachline Festival | oltre 1500 atleti invadono la Riviera

A Riccione prende il via il Beachline Festival, un evento dedicato al beach volley che vede oltre 1500 atleti provenienti da diverse regioni partecipare sulla spiaggia della città. La manifestazione rappresenta un momento importante per lo sport all’aperto, con numerosi incontri e tornei che coinvolgono giovani talenti del settore. La presenza di così tanti partecipanti conferma l’interesse crescente per questa disciplina sulla riviera.

La sabbia torna protagonista, lo sport all’aria aperta riprende il suo spazio e Riccione si conferma punto di riferimento internazionale per il beach volley giovanile. È cominciato oggi, lunedì, il Beachline Festival, la grande kermesse internazionale che trasforma la spiaggia di Riccione in una grande arena a cielo aperto. Da oggi e fino al 12 aprile, oltre 1.500 atleti provenienti soprattutto dal Nord Europa invadono il litorale, dando ufficialmente il via alla stagione degli sport outdoor. Complice una giornata luminosa e mite, il festival si apre nel migliore dei modi, regalando immagini da cartolina e un clima perfetto per giocare e stare insieme. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Al via il 27° Beachline Festival: a Riccione oltre 1.500 atleti dal Nord EuropaAttesi oltre 1.500 atleti determinati a sfidarsi in match di altissimo livello dal 6 al 12 aprile. Una carica di energia proveniente dal Nord Europa, con la Germania in prima fila, che conferma il ... newsrimini.it

Dal 6 aprile, la spiaggia di Riccione si trasformerà in una distesa infinita di reti, schiacciate e tuffi acrobatici con la 27ª edizione del Beachline Festival. Un immenso quartiere generale dello sport su facebook