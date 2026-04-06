Basket la Virtus Bologna ospita il Bayern Monaco in Eurolega per interrompere la striscia negativa
Domani sera, alle ore 20:30, alla Virtus Arena, la Virtus Bologna affronta il Bayern Monaco nella trentaseiesima giornata dell’Eurolega di basket 2025-2026. La squadra italiana cerca di interrompere una serie negativa, mentre i tedeschi arrivano in trasferta per questa partita che si disputa a due turni dalla fine della stagione regolare. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le formazioni.
La Virtus Bologna ospita domani sera alla Virtus Arena – palla a due alle ore 20:30 – i tedeschi del Bayern Monaco per la trentaseiesima giornata dell’Eurolega di basket 2025-2026 a due sole giornate dal termine della stagione regolare. I bolognesi stanno attraversando un periodo decisamente negativo, con l’ultimo successo in Eurolega che risale addirittura a fine febbraio (85-80 contro il Barcellona) con nel mezzo anche l’esonero di Dusko Ivanovic. Situazione simile anche in campionato con due ko consecutivi che hanno permesso alle avversarie di ridurre il gap. 13-22 è il record delle V-nere in Europa che li ha relegati in diciassettesima piazza, che provano a tirare fuori l’orgoglio con Carsen Edwards, Saliou Niang e Matt Morgan a guidare i compagni spinti dal pubblico amico ad incitarli anche per questa occasione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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