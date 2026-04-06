Bari-Modena 3-1 | le pagelle dei biancorossi

Nel match tra Bari e Modena, i biancorossi hanno vinto 3-1, ottenendo tre punti fondamentali nella lotta per la salvezza. La partita si è svolta con intensità e qualità, soprattutto nella prima frazione di gioco, e si è conclusa con la vittoria del team di casa. La gara ha visto i biancorossi segnare tre gol, mentre il Modena ha trovato la rete una sola volta.

Il Bari batte 3-1 il Modena e si prende tre punti pesantissimi nella corsa salvezza al termine di una gara giocata con intensità e qualità, soprattutto nel primo tempo. Protagonisti assoluti i biancorossi più offensivi, da Rao a Moncini, fino agli ingressi decisivi di Dorval e Çuni, mentre dietro la difesa regge e Cerofolini risponde presente nei momenti delicati. Cerofolini 7: Decisivo nei momenti chiave: salva su Gliozzi nel primo tempo e su Ambrosino nella ripresa. Sempre attento, anche se nel finale non può nulla sul gol. Cistana 6,5: Guida la linea con ordine, attento nelle chiusure e pulito nelle uscite. Prestazione solida. Odenthal 7: Sfiora il gol con un colpo di testa sul palo. 🔗 Leggi su Baritoday.it Carrarese-Bari 1-0: le pagelle dei biancorossiUn Bari impaurito, appesantito e senza idee è stato superato di misura sul campo della Carrarese. Leggi anche: Bari-Palermo 0-3: le pagelle dei biancorossi BARI-MANTOVA 1-0 - PAROLA AI TIFOSI Temi più discussi: Bari-Modena: probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie B: Bari-Modena, le probabili formazioni e dove seguire il match dei canarini; BARI – MODENA, SOTTIL: AVVERSARIO DI QUALITÀ, SERVE SOLIDITÀ DIFENSIVA; Bari-Modena, esame salvezza decisivo. Bari-Modena 3-1: i biancorossi tornano al successo! Prova all'altezza, segna anche Cuni. RIVIVI IL MATCHI biancorossi tornano meritatamente al successo (3-0) grazie alla rete di Moncini (rig. 22'), all'autorete di Adorni (31') e al gol di Cuni (80'), al primo squillo con la maglia ... tuttobari.com Bari: tre punti contro il Modena che tengono ancora a galla i biancorossi! Ora serve almeno un’impresa contro Monza e Venezia…BARI – Nella quattordicesima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B, il Bari batte per 3-1 il Modena e conquista tre punti preziosissimi che danno ai bianocorri una boccata ... barinelpallone.it +++ UN SUPER BARI VINCE 3-1 CON IL MODENA: AL SAN NICOLA I BIANCOROSSI DIMOSTRANO DI ESSERE ANCORA VIVI +++ facebook HALF TIME Bari Modena 2 - 0 (22' Moncini (R), 33' D. Adorni (A)) Catanzaro Monza 1 - 0 (6' S. Pontisso) Mantova Virtus Entella 0 - 0 #SerieBKT #LaBChannel x.com