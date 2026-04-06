Bari - Modena 3-1 | Gialli sbadati e irriconoscibili Pasquetta amara al San Nicola

Nel match tra Bari e Modena, una gara della 33ª giornata di Serie BKT, il Modena ha subito una sconfitta per 3-1 sul campo dei padroni di casa. La squadra ospite ha mostrato una prestazione poco convincente, caratterizzata da diversi errori e da un gol subito su calcio di rigore al 22’, causato da un fallo di Wiafe. La partita si è conclusa con una sconfitta che ha rovinato il giorno di Pasquetta e il compleanno del club.

Disastro difensivo dei canarini nella prima mezz'ora, Wiafe causa il rigore dell'1-0 e Adorni "raddoppia" con un clamoroso autogol. Cuni chiude i giochi nella ripresa, al 90' Ambrosino accorcia ma è troppo tardi. Gialli ora a -3 dal quinto posto Brutto tonfo per il Modena sul campo del Bari nella trentatreesima giornata di Serie BKT. Pasquetta e compleanno (fondazione del club datata 5 aprile 1912) rovinati con una prestazione opaca e condita da vari errori, su tutti il fallo di Wiafe che al 22' causa il rigore dell'1-0 trasformato da Moncini, segue il clamoroso autogol di Adorni che di testa al 31' scavalca Chichizola in uscita e fa 2-0. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Bari-Modena: emergenza rosa e scommesse tattiche al San Nicola Leggi anche: Il Bari sorprende il Modena: 3-1 al San Nicola, la corsa salvezza è ancora aperta Temi più discussi: Bari-Modena, i precedenti: al San Nicola bilancio nettamente a favore dei biancorossi. Gialli imbattuti con l'arbitro Arena; Bari-Modena: probabili formazioni e dove vederla in tv; Bari-Modena, esame salvezza decisivo; La salvezza passa dalle sfide alle grandi, ma è un Bari troppo piccolo con le big. Bari-Modena, rimonta biancorossa al San Nicola: il match finisce 3-1Tre punti importanti per il Bari, che ribalta una gara complicata e chiude tra gli applausi del pubblico di casa ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il Bari sorprende il Modena: 3-1 al San Nicola, la corsa salvezza è ancora apertaSuccesso biancorosso contro un avversario in piena zona playoff. Dopo il vantaggio su rigore di Moncini, autogol di Adorni, poi Çuni. Per gli ospiti a segno Ambrosino ... baritoday.it +++ UN SUPER BARI VINCE 3-1 CON IL MODENA: AL SAN NICOLA I BIANCOROSSI DIMOSTRANO DI ESSERE ANCORA VIVI +++ facebook H. 08:00 #Santa #Messa in collegamento con la Parrocchia San Nicola Vescovo - Località Lutrano di Fontanelle (Treviso) x.com