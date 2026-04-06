Un bambino di 12 anni è stato risucchiato dal bocchettone di una piscina in un centro termale di Pennabilli, nella Valmarecchia. È rimasto sott'acqua per alcuni minuti prima di essere liberato e trasportato in condizioni critiche. La scena è stata ripresa da un video e ora il ragazzo si trova in ospedale in gravissime condizioni. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

La tragedia si è consumata nel centro termale di un hotel di Pennabilli, nella Valmarecchia, ora sottoposto a controlli dalle forze dell'ordine che stanno valutando se aprire un fascicolo oppure no Un bambino di 12 anni di Ascoli Piceno è stato risucchiato dal bocchettone di una piscina idrom. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, rimasto bloccato sott'acqua per minuti ora è gravissimo - VIDEO

Rimini, risucchiato dal bocchettone della piscina: bambino di 12 anni è gravissimoLa mattina di Pasqua si è trasformata in una tragedia sfiorata in un centro termale della Valmarecchia, dove un bambino di 12 anni è stato...

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La famiglia coinvolta nell'incidente di Pasqua nell'Astigiano, in cui è morto un bambino di 8 anni, è residente a Torino. Madre, padre e figlio stavano rientrando a casa dopo una gita fuori porta: il padre viaggiava in sella a una motocicletta con il bambino, seguit x.com