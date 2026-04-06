Balde decide il match | Giugliano stende il Crotone per 1 a 0

Il Giugliano ha vinto 1-0 contro il Crotone in una partita giocata allo stadio De Cristofaro. La rete decisiva è stata segnata da Balde nel finale della gara. La partita si è conclusa con il risultato di un gol di scarto a favore della squadra di casa. I minuti finali hanno visto l’autore della rete trovare il gol che ha deciso l’incontro.

Il Giugliano ha prevalso per il minimo conto contro il Crotone nell’incontro disputato presso lo stadio De Cristofaro, grazie a una rete realizzata da Balde nella parte finale della gara. L’impatto iniziale è stato caratterizzato da un ritmo sostenuto. Al sesto minuto Zunno ha provato a sbloccare la situazione con un tiro dalla distanza, ma l’azione è stata neutralizzata dal portiere Greco, che ha mandato il pallone a corner. La fase di gioco si è spostata poi verso gli ospiti, che al sedicesimo minuto hanno Gomez colpire di testa senza però trovare il bersaglio. La risposta dei locali è arrivata al ventunesimo, quando Energe ha tentato un sinistro pericoloso, fermato nuovamente dai riflessi di Greco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Balde decide il match: Giugliano stende il Crotone per 1 a 0 Leggi anche: Crotone sfida il Giugliano: test chiave per l’assalto ai playoff Catanzaro stende Rende: il secondo quarto decide il derbyIl derby di basket calabrese si è chiuso con un successo netto del Catanzaro sulla Bim Bum Rende, che si arrende con un passivo di 18 punti.