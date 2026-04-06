Francesco Bagnaia ha espresso la propria insoddisfazione nei confronti dei media della MotoGP, accusandoli di distorcere ripetutamente le sue dichiarazioni. La sua critica si focalizza sul modo in cui vengono riportate le sue parole, ritenendolo spesso diverso da quanto effettivamente detto. La discussione riguarda principalmente la rappresentazione delle sue interviste e le interpretazioni che ne vengono fatte pubblicamente.

"> Francesco Bagnaia Critica i Media di MotoGP. Francesco Bagnaia ha espresso il suo disappunto nei confronti dei media di MotoGP, definendo la loro ricerca di scandali come una vera e propria “caccia al sensazionalismo”. Nessun altro pilota sembra aver subito tanto scrutinio negli ultimi tempi come il due volte campione del mondo. Nella stagione 2025, Bagnaia ha affrontato notevoli difficoltà con la Ducati, accumulando punti in soli 26 delle 44 gare e registrando ben nove ritiri per problemi meccanici. Questo andamento ha spinto a un’analisi esterna sulle cause delle sue prestazioni deludenti, alimentando voci riguardanti la sua posizione all’interno del team e la sua permanenza a Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bagnaia accusa i media MotoGP di distorcere sempre le sue parole.

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