Autonomia differenziata M5S reggino | Pre-intese sono anche abuso giuridico sui Lep

Il gruppo territoriale del Movimento Cinquestelle di Reggio Calabria ha espresso forti critiche riguardo alle pre-intese siglate tra la Regione Calabria e il Governo centrale per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Secondo i rappresentanti del movimento, tali accordi rappresenterebbero anche un possibile abuso giuridico sui Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). La questione riguarda la validità e le conseguenze di questi accordi nella gestione delle competenze regionali.

Il gruppo territoriale reggino del Movimento Cinquestelle contesta duramente le pre-intese tra la Regione Calabria e il Governo per mettere in atto l'autonomia differenziata. In una nota, la rappresentante del gt, Giovanna Milena Roschetti, sottolinea i gravi effetti che attendono in modo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Congelare anche le pre intese sull'Autonomia in attesa dei Lep: gli emendamenti di FdIIl senatore del partito della premier Andrea De Priamo (ma si muove anche in FI) prepara documenti per emendare il disegno di legge delega sui... Temi più discussi: Autonomia differenziata e sanità, l’attacco del M5S: Così si smantella il diritto alla salute nel Mezzogiorno · ilreggino.it; Autonomia differenziata, M5S reggino: Pre-intese sono anche abuso giuridico sui Lepervento roschetti m5s; Reggio Calabria, Forza Italia risponde a Battaglia: il poltronificio è un metodo perfezionato dall’Amministrazione Falcomatà; Discarica di spazzatura nella strada Catona-Rosalì, la rabbia di un cittadino: la buona Pasqua del lascito Falcomatà. Autonomia Differenziata, Roschetti (M5S): pietra tombale Sud, da Occhiuto Sì contro la CalabriaIl Governo Meloni, con la regia del Ministro Calderoli e l’avallo dei governatori firmatari, tra i quali Roberto Occhiuto, ha scelto il destino del Mezzogiorno: lo smantellamento definitivo del dirit ... strettoweb.com Autonomia differenziata, Tridico (M5S): «Occhiuto vota contro la Calabria. Vergogna»Nella Conferenza Stato-Regioni del 2 aprile, il presidente Occhiuto ha votato a favore delle pre-intese sull’autonomia sanitaria. «Un presidente difende il suo territorio anche quando fa male al parti ... ecodellojonio.it Autonomia differenziata, il presidente Occhiuto vota sì alle pre-intese sulla sanità x.com Autonomia Differenziata, Roschetti (M5S): "pietra tombale Sud, da Occhiuto Sì contro la Calabria" - facebook.com facebook