Auto si schianta contro la saracinesca di un locale|VIDEO

Nella serata di Pasqua, a Mariglianella, in provincia di Napoli, si è verificato un incidente stradale. Un’auto ha urtato e poi sfondato la saracinesca di un locale ricreativo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi.

Incidente a stradale a Mariglianella, in provincia di Napoli, nella serata di Pasqua. Un’auto si è schiantata contro la saracinesca di un circolo ricreativo. Veicolo distrutto e danni al locale. Come pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli sui suoi canali social, il conducente sarebbe poi fuggito abbandonando il veicolo sul luogo dell'incidente. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. Aveva chiuso, oggi riapre . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Auto si schianta contro un'altra vettura in sosta ed una impalcatura: il videoIncidente nella notte a Trinità di Sala Consilina, dove un'auto ha colpito un'altra vettura in sosta e una impalcatura e poi è andata via.

Incidente Milano, Porsche si schianta contro auto in sosta in corso di Porta Vercellina, morto Lorenzo Mattia Persiani - VIDEOUn gravissimo incidente si è verificato a Milano, all'alba di domenica 29 marzo, quando una Porsche 718 Spyder Rs si è schiantata contro alcune auto...

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Venezia, auto invade corsia opposta e si schianta contro bus a Portegrandi: un morto e cinque feritiGrave incidente a Portegrandi, nel comune di Quarto d’Altino: un’auto ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un autobus diretto a Jesolo con ... fanpage.it

Spaventoso incidente a Milano: 21enne si schianta in Porsche contro le auto in sostaUn grave incidente stradale si è verificato all’alba di domenica 29 marzo a Milano, nella zona di Porta Vercellina. Intorno alle 5.58 una Porsche Spider con tre giovani a bordo ha perso il controllo, ... tg.la7.it

Nonostante l’incidente, l'uomo illeso, è uscito dall’auto e ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato poi raggiunto e bloccato dai militari. facebook

"L'adrenalina auto-iniettabile è l'unico salvavita in caso di shock anafilattico". Appello degli esperti dopo la morte di Sofia: "I soggetti gravemente allergici devono portarla sempre con sé". #ANSA x.com