Auto sbanda e si schianta contro due vetture parcheggiate | un ferito

Nel pomeriggio di oggi, in viale Roma a Forlimpopoli, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. Un'auto ha perso il controllo, sbandando e terminando la propria corsa contro due vetture parcheggiate. Una persona è rimasta ferita nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gli accertamenti.

Tre auto incidentate e una persona ferita. Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente in viale Roma a Forlimpopoli. Qui, stando alle prime informazioni, un'auto avrebbe sbandato finendo per impattare contro due auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Nell'incidente si registra una persona ferita lieve, che è stata assistita dai sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità nel tratto interessato. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

L'auto sbanda e si schianta contro un muretto: grave un giovanissimoSecondo una prima ricostruzione il giovane era a bordo di un’auto con altri due amici.

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Sbanda con l’auto e si schianta contro un palo della luce: 29enne morto a CasavatoreL’incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 31 marzo. La salma della vittima è stata sequestrata per l’autopsia; sull’incidente indagano i carabinieri. Un tragico incidente stradale, pur ... fanpage.it

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Venerdì 3 aprile alle 16.30 sulla rivierasca: il conducente di 23 anni ha perso il controllo dell’auto. x.com