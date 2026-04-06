Autismo nel Lazio | scuole e negozi guidano l’inclusione sociale

In occasione della giornata mondiale dedicata all’autismo, l’amministrazione regionale del Lazio e il Corecom locale hanno lanciato un bando chiamato “Comunicare l’inclusione”. L’obiettivo è coinvolgere le scuole del territorio in progetti di sensibilizzazione sul tema. Parallelamente, negozi e attività commerciali stanno partecipando a iniziative mirate a promuovere l’inclusione sociale delle persone con autismo.

L’amministrazione regionale del Lazio e il Corecom locale hanno attivato un bando denominato Comunicare l’inclusione per coinvolgere le scuole del territorio in progetti di sensibilizzazione sull’autismo, in occasione della giornata mondiale dedicata a questa consapevolezza. L’iniziativa si rivolge specificamente agli istituti scolastici della regione, proponendo un contest volto a creare percorsi formativi e informativi. L’obiettivo principale è stimolare una riflessione attiva tra gli studenti su temi come l’accessibilità, la comunicazione inclusiva e le complessità legate allo spettro autistico. Dalla scuola ai negozi: la strategia della calma sensoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Autismo nel Lazio: scuole e negozi guidano l’inclusione sociale Giornata mondiale dell’autismo, il MIM alle scuole: il 2 aprile iniziative per inclusione e consapevolezzaIl 2 aprile si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Giocoleria e acrobatica come inclusione sociale: il circo TenRock entra nelle scuole calabresiBRINDISI - C’è un modo diverso di entrare in classe: senza cattedre, senza voti, ma con palline colorate, equilibri precari e sorrisi che rompono il... Temi più discussi: Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo; Scuole del Lazio in campo per l’autismo: al via il contest Comunicare l’inclusione; Comunicare l’inclusione – contest per le istituzioni scolastiche regionali; ? Autismo e inclusione: Lazio lancia Comunicare l’inclusione. Autismo, comunicare a scuola: un incontro formativo per le insegnantiIl 2 aprile, Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, la Sala Tramogge dei Molini Marzoli ospiterà un evento organizzato nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto da ASST Valle Olo ... primasaronno.it Giornata mondiale dell’autismo, il MIM alle scuole: il 2 aprile iniziative per inclusione e consapevolezzaIl 2 aprile si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. orizzontescuola.it Autismo e Alzheimer: c'è un legame biologico (che potrebbe cambiare il modo di trattarle) x.com Oltre venti famiglie hanno partecipato all’iniziativa “Neurodivergenza & Inclusione” per sensibilizzare su autismo, diagnosi e ambienti più accoglienti per i piccoli pazienti facebook