Aumenti e arretrati stipendio scuola a quanto ammontano e quando arriveranno QUESTION TIME con Sciandrone Uil Scuola Rua LIVE Martedì 7 aprile alle 14 | 30

Da orizzontescuola.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1° aprile è stata firmata un'intesa per il rinnovo contrattuale del settore scolastico, valido per il triennio 2025-2027, a cui hanno partecipato sei sigle sindacali rappresentative e l'Aran. Durante un question time in diretta, un rappresentante della Uil Scuola Rua ha fornito dettagli sugli aumenti salariali e sugli arretrati previsti, annunciando anche quando tali importi saranno accreditati ai docenti. L'evento si terrà martedì 7 aprile alle 14:30.

Lo scorso 1 aprile è stata firmata l'intesa economica per il rinnovo contrattuale 2025-27. Tutti e sei i sindacati rappresentanti, Flc Cgil, Cisl Scuola, UIL Scuola Rua, Gilda-Unams, Snals-Confsal e Anief hanno aderito all’accordo presso l’ARAN. Cosa è previsto per docenti e ATA, quando arriveranno gli aumenti e gli arretrati previsti? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aumenti e arretrati stipendio scuola, a quanto ammontano e quando arriveranno

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