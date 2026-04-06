Aumenti e arretrati stipendio scuola a quanto ammontano e quando arriveranno QUESTION TIME con Sciandrone Uil Scuola Rua LIVE Martedì 7 aprile alle 14 | 30

Il 1° aprile è stata firmata un'intesa per il rinnovo contrattuale del settore scolastico, valido per il triennio 2025-2027, a cui hanno partecipato sei sigle sindacali rappresentative e l'Aran. Durante un question time in diretta, un rappresentante della Uil Scuola Rua ha fornito dettagli sugli aumenti salariali e sugli arretrati previsti, annunciando anche quando tali importi saranno accreditati ai docenti. L'evento si terrà martedì 7 aprile alle 14:30.

Lo scorso 1 aprile è stata firmata l'intesa economica per il rinnovo contrattuale 2025-27. Tutti e sei i sindacati rappresentanti, Flc Cgil, Cisl Scuola, UIL Scuola Rua, Gilda-Unams, Snals-Confsal e Anief hanno aderito all’accordo presso l’ARAN. Cosa è previsto per docenti e ATA, quando arriveranno gli aumenti e gli arretrati previsti? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS e percorsi abilitanti: guida alle procedure. A cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 10 febbraio alle 14:30L'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze resta al centro dell'attesa di migliaia di docenti.

Aumenti e arretrati stipendio scuola, a quanto ammontano e quando arriveranno

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Aumenti e arretrati stipendio scuola, a quanto ammontano e quando arriveranno. QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 7 aprile alle 14:30Lo scorso 1 aprile è stata firmata l'intesa economica per il rinnovo contrattuale 2025-27. Tutti e sei i sindacati rappresentanti, Flc Cgil, Cisl Scuola, UIL Scuola Rua, Gilda-Unams, Snals-Confsal e A ... orizzontescuola.it

D’Aprile (Uil Scuola Rua): Aumenti contrattuali sì, ma il governo detassi le buste paga. Recuperare l’anno 2013 è un diritto. E i docenti di infanzia e primaria non ...Il sindacalista rivendica un tavolo politico per restituire al personale della scuola quanto perso con il blocco contrattuale: Un vero e proprio furto. E denuncia il divario retributivo con gli altr ... orizzontescuola.it

Non è stato solo un congresso. È stato un segnale politico chiaro: la UIL Scuola Rua in Alto Adige vuole tornare protagonista, più radicata, più presente, più incisiva. Ampia partecipazione, clima di rilancio e una direzione precisa hanno caratterizzato il Primo facebook

Nel corso di un incontro tecnico il sindacato UIL Scuola RUA ha potuto segnalare al Ministero le principali criticità riscontrate nella fase di presentazione delle domande, alle quali bisognerà prestare particolare attenzione nella valutazione e produzio… x.com