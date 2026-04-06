Attentato al gasdotto in Serbia Orban accusa l' Ucraina e manda soldati al confine

In Serbia, vicino al gasdotto BalkanStream, sono stati trovati due zaini contenenti circa quattro chili di esplosivo. L'area si trova a breve distanza da una delle diramazioni del TurkStream, che porta il gas dalla Russia alla Turchia e alla Bulgaria. Nel frattempo, il primo ministro ungherese ha accusato l'Ucraina di una possibile responsabilità e ha disposto il dispiegamento di soldati al confine.

La denuncia del presidente serbo Aleksandar Vucic mentre l'Ungheria si prepara al voto: settimane fa, il Washington Post aveva svelato dell'intenzione di un finto attentato organizzato dalla Russia per orientare il voto Due zaini con quattro chili di esplosivo sono stati ritrovati in Serbia, a poche centinaia di metri dal BalkanStream, l'estensione del TurkStream che trasporta il gas dalla Russia alla Turchia e fino alla Bulgaria. L'infrastruttura porta il gas russo in Ungheria ed è ritenuta "vitale" - nelle parole di Viktor Orban - per la sicurezza del Paese. Tanto è bastato per portare l'allerta "al massimo livello" e scatenare le accuse contro il rivale Peter Magyar e il bersaglio prediletto della campagna elettorale, Volodymyr Zelensky, a meno di una settimana dall'appuntamento cruciale del 12 aprile. 🔗 Leggi su Today.it

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#Ungheria, il sospetto di un finto attentato al gasdotto per aiutare #Orbán alle elezioni - la Repubblica x.com