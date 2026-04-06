L’Atalanta si è imposta con un punteggio di 3-0 in trasferta contro il Lecce, portando a casa una vittoria importante. La squadra ha segnato più gol rispetto agli avversari, riducendo così il divario con le squadre che occupano le prime posizioni nella classifica. Questa vittoria permette all’Atalanta di avvicinarsi alla zona che permette l’accesso alle competizioni europee.

L’Atalanta ha trafitto il Lecce con un netto 3-0 in trasferta, riducendo il distacco dalla Roma e dal Como nella corsa alla zona Champions League. Il successo dei bergamaschi li porta a soli 5 punti dal quarto posto. Il match è iniziato sotto l’ombra di una tensione sociale, con i sostenitori della curva nord locale che hanno scelto di non entrare in campo per i primi quindici minuti. Tale scelta è nata come reazione alle limitazioni imposte ai tifosi giallorossi. Sul piano tecnico, l’impostazione tattica di Di Francesco, basata su un 4-2-3-1, ha inizialmente messo in difficoltà le manovre dell’Atalanta. Il pressing costante esercitato da Fofana ha ostacolato le occasioni di costruzione di Ederson e De Roon. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta travolge il Lecce: 3-0 e salto verso la Champions

L'Atalanta travolge il Lecce (0-3) e si porta a -1 dalla zona EuropaAGI - L'Atalanta vince 3-0 in casa del Lecce e accorcia le distanze sulla Roma e sul Como, portandosi a -1 dalla zona Europa e a -5 dal quarto posto...

Il Bayern travolge l'Atalanta 6-1 e ipoteca i quarti di ChampionsAGI - Non c'è proprio partita alla New Balance Arena tra Atalanta e Bayern Monaco.

Temi più discussi: Serie A, 31ª giornata: risultati, marcatori e classifica; Verso Lecce-Atalanta, settore ospiti a capienza ridotta: solo 200 biglietti a disposizione; L’Inter travolge la Roma e allunga in Serie A, in attesa di Napoli-Milan; Lecce-Atalanta, un passaggio fondamentale per iniziare al meglio il mese di aprile.

L’Atalanta travolge il Lecce e tiene aperta la volata ChampionsL' Atalanta vince 3-0 in casa del Lecce e Raffaele Palladino accorcia le distanze su Roma e Como, portandosi a -5 dal quarto posto e rimanendo in corsa per la qualificazione alla prossima Champions ... rainews.it

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Il Como si ferma a Udine ma difende il quarto posto, mentre l’Atalanta travolge il Lecce con tre gol e torna a farsi sotto nella corsa europea. E tra sette giorni a Bergamo arriva la Juventus, in uno scontro diretto che può cambiare gli equilibri della classifica. http facebook

Il #Bayern dopo l' #Atalanta travolge anche l'Union Berlino. Doppio 3-3 spettacolare con gol di Schick x.com