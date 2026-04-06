Alle 15 si gioca la partita tra Atalanta e Lecce, con le formazioni schierate da Palladino e Di Francesco. L’allenatore dell’Atalanta ha deciso di adottare il tridente d’attacco, mentre il tecnico del Lecce ha impostato la squadra secondo il suo modulo abituale. Le formazioni si confrontano in un match che si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre pronte a mettere in campo le proprie strategie.

L’Atalanta affronta il Lecce in un incontro che prende il via alle 15, con le scelte tattiche di Palladino e Di Francesco che definiscono l’assetto delle due squadre in campo. La formazione orobica schiera un modulo 3-4-2-1. Tra i pali c’è Carnesecchi, mentre la difesa è composta dal trio Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo operano Zappocosta, De Roon, Ederson e Bernasconi. In fase offensiva, Krstovic occupa la posizione di punta centrale. Alle sue spalle si inseriscono De Ketelaere e Zalewski, incaricati di supportare l’azione d’attacco della squadra bergamasca. L’impatto strategico dei moduli a confronto. Di Francesco ha optato per un 4-2-3-1 nel tentativo di contrastare l’avversario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta sfida il Lecce: Palladino osa con il tridente d’attacco

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