Un rappresentante del partito di sinistra ha confermato di aver subito uno sgombero senza possibilità di negoziazione. La notizia è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche, in cui si fa riferimento all’episodio come a un’azione immediata e senza alternative. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le autorità e i membri del partito, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’intervento o sulle modalità dello sgombero.

Don’t stop ’til you get enough. Letteralmente non fermarti finché non ne hai abbastanza. Serve tirare in causa il moonwalk di Michael Jackson e il suo classico del 1979 per descrivere l’ossessione, perché di ossessione dobbiamo parlare, del primo cittadino di Torino, il dem Stefano Lo Russo, nei confronti di Askatasuna. Presente al forum tenutosi nella redazione di Repubblica sotto la Mole Antonelliana ha affrontato i temi legati alle elezioni che si terranno l’anno prossimo. Ma c’è un punto sempre nel mezzo, che non se ne va mai via. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47069705 Parliamo del centro sociale, col nome che deriva dal basco e significa libertà, sgomberato lo scorso 18 dicembre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Askatasuna, l'ultima del dem Lo Russo: "Lo sgombero? L'ho subito"

La verità del sindaco Lo Russo su Askatasuna, accuse per Piantedosi: "Sgombero non ha ristabilito ordine pubblico"“Mi aspetto che lo Stato sappia intervenire e prevenire quando le informazioni ci sono e il rischio è conosciuto” ha affermato il sindaco Stefano Lo...

Contrordine compagni: Askatasuna non è più "bene comune", retromarcia del sindaco Lo RussoAlla fine anche il sindaco Lo Russo, che in passato aveva sostenuto il percorso di “legalizzazione” di Askatasuna, ha dovuto fare un passo indietro...

Temi più discussi: Roma blindata: Askatasuna e No Kings, previste 15mila persone in piazza; Askatasuna, il sindaco Lo Russo ha un piano: il Comune al tavolo con il comitato di quartiere; Condannati due militanti di Askatasuna per l'assalto del 18 febbraio all'Unione industriali; Askatasuna, dopo lo sgombero Torino fa i conti della militarizzazione.

Askatasuna, il sindaco Lo Russo ha un piano: il Comune al tavolo con il comitato di quartiereL'ex palazzo rosso di Askatasuna resta militarizzato e le polemiche su quest'operazione si sono susseguite, instradate dai conti fatti dal Sindacato italiano appartenenti polizia di Torino, che ha rit ... torinotoday.it

Vanchiglia quartiere partigiano: dopo lo sgombero di Askatasuna ritorna il festival politico-culturale AltriMondi-AltriModiLa quarta edizione si farà nonostante l'ormai ex-location sgomberata: torna il festival politico-culturale in forma itinerante con incontri e appuntamenti in tutto il quartiere ... torinotoday.it

Il Festival di Askatasuna a Torino cambia forma e invade un quartiere: Zerocalcare apre un’edizione segnata da corei e nuove sfide. Il programma attraversa il 25 aprile e il Primo maggio facebook

ll #PD si dichiara a favore di chi aggredisce le forze dell’ordine! A Torino riaprono il dialogo con #Askatasuna nonostante violenze e disordini già noti, arrivando persino a ipotizzare l’assegnazione di spazi. Una follia! x.com