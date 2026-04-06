Nella serata di ieri, domenica 5 aprile 2026, su Rai1 Filumena Marturano interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Le Donne della Bibbia conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Anche Meno incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Il Borgo dei Borghi segna.000 spettatori pari al % (Presadiretta Più a.000 e il %). Su Rete4 Codice d’onore totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Le regole della casa del sidro raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Foodish ottiene.000 spettatori con il %. Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 5 Aprile 2026

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