Ascolti TV 6 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati Auditel della prima serata di lunedì 6 aprile 2026. Le cifre ufficiali sono state rese note questa mattina e riguardano le preferenze del pubblico durante le trasmissioni trasmesse tra le 20.30 e le 23.00. I numeri si riferiscono agli ascolti registrati sui principali canali televisivi nazionali e sono stati pubblicati dall’ente incaricato di rilevare gli ascolti televisivi.

Ascolti TV 6 Aprile 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 6 Aprile 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Lunedì 6 Aprile 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 6 Aprile 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Lunedì 6 Aprile 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Lunedì 6 Aprile: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Io e te dobbiamo parlare. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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Ascolti TV 1 Aprile 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 1 Aprile 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 1 Aprile 2026.

Ascolti TV 2 Aprile 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 2 Aprile 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 2 Aprile 2026.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (3 aprile): La Via Crucis batte il Grande Fratello Vip, il reality crolla ma recupera in seconda serata; Ascolti tv ieri venerdì 3 aprile chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Via Crucis, Quarto Grado e Crozza; Qualcosa di Lilla vs Pio e Amedeo: ecco chi ha vinto negli ascolti TV di giovedì 2 aprile; Amici e Uomini e Donne cambiano programmazione a Pasqua 2026: quando tornano le puntate con Maria De Filippi.

Ascolti tv ieri 6 Aprile 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 6 aprile 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di martedì 7 aprile. mam-e.it

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Ascolti TV | Giovedì 2 Aprile 2026. Pio e Amedeo partono dal 20%, male Rai1 con Qualcosa di Lilla (11.9%), ottima la Cucciari (7.6%) Formigli (7.4%) meglio di Del Debbio (6.2%), Infante di sera sale al 6.3% Tutti i dati Auditel della giornata di ieri facebook

Le #RetiMediaset si impongono in prima e seconda serata Su #Canale5 #LaRuotaDellaFortuna supera 4.600.000 spettatori #Verissimo al vertice della propria fascia Su #Italia1 #LeIenePresentanoInside sfiora il 12% di share sul target commerciale x.com