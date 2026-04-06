Gli astronauti coinvolti nella missione Artemis II sono entrati nella sfera di influenza della Luna, secondo quanto comunicato dalla Nasa durante una diretta. La notizia è stata resa nota ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle fasi successive o sugli obiettivi specifici dell’operazione. La missione rappresenta un passo importante nelle attività di esplorazione spaziale programmate dall’ente americano.

(LaPresse) Gli astronauti della missione Artemis II sono entrati nella sfera di influenza della Luna. L’equipaggio – composto da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen – batterà il record di distanza percorsa dall’uomo dalla Terra volando intorno al lato nascosto della Luna, ha fatto sapere la Nasa sui social. “Abbiamo appena ricevuto la conferma che la capsula Orion e la sua crew sono entrati ufficialmente nella sfera di influenza della Luna. Questo traguardo è stato raggiunto dopo quattro giorni, sei ore, due minuti e 54 secondi nella missione Artemis II”, ha affermato la centrale di controllo della missione che ha sede a Houston. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Artemis II, gli astronauti entrano nella sfera di influenza della Luna: l'annuncio della Nasa in diretta

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Artemis II, è la giornata del passaggio ravvicinato alla Luna. Gli astronauti entrano nella sfera lunare. #ANSA x.com