Nella notte tra il 6 e il 7 aprile, la missione Artemis 2 effettuerà il suo viaggio attorno alla Luna, segnando un passaggio importante per l’esplorazione spaziale. Durante questa fase, ci sarà un blackout di circa 40 minuti, un'interruzione nelle comunicazioni con il veicolo spaziale. Il lancio e il percorso sono stati pianificati con precisione e rappresentano un passo avanti per le future missioni umane oltre l’orbita terrestre.

C’è un momento, nel silenzio assoluto del cosmo, in cui l’umanità trattiene il respiro. Tra poche ore, nella notte tra il 6 e il 7 aprile, la missione Artemis 2 scriverà una pagina indelebile della cronaca spaziale. Quattro esseri umani — il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, la specialista Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen — si trasformeranno ufficialmente negli individui che più si sono allontanati dalla Terra nella storia della nostra specie. Non è solo una questione di chilometri, ma di superare quel confine invisibile stabilito nel 1970 dall’odissea dell’Apollo 13. La navicella Orion è già scivolata sotto l’abbraccio gravitazionale della Luna e punta ora dritta verso il lato oscuro, pronta a svelare segreti che finora solo le sonde artificiali avevano potuto scrutare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Artemis 2, il giro attorno alla Luna. Quel blackout di 40 minuti

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Dai maccheroni ai biscotti, gli alimenti scelti per la missione Artemis II devono essere pratici e nutrienti, ma non solo: in un contesto di questo tipo entrano in gioco anche le difficili condizioni di conservazione degli alimenti facebook

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