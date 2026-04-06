Arrestato il boss latitante Mattarella a Vietri la Premier Meloni | Lo Stato c’è e non arretra

Un uomo considerato tra i latitanti più pericolosi è stato arrestato in una località della Campania. Le forze dell’ordine hanno fermato il soggetto, che era sfuggito alle forze dell’ordine per un lungo periodo. La Premier ha commentato l’operazione, ringraziando i Carabinieri e la Direzione Distrettuale Antimafia per aver portato a termine l’arresto.

"Complimenti ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e alla Direzione Distrettuale Antimafia per la cattura del boss latitante Roberto Mazzarella, tra i latitanti di massima pericolosità. Un colpo importante alla camorra e un segnale chiaro: lo Stato c’è e non arretra". Lo ha scritto la premier Giorgia Meloni sui suoi canali social. “Il Governo continuerà a fare la sua parte, sostenendo con determinazione il lavoro di chi ogni giorno combatte la criminalità organizzata per difendere legalità e sicurezza”, ha aggiunto. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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