Dopo le recenti polemiche che l’hanno coinvolta, Arisa ha deciso di intervenire per chiarire la sua posizione riguardo a Stefano De Martino. La cantante ha affermato di non nutrire alcuna rivalità nei confronti del collega e ha espresso una richiesta precisa. Le dichiarazioni arrivano a seguito di alcune tensioni che si sono diffuse sui social e sui media, senza ulteriori dettagli sui motivi delle discussioni.

Nessuna rivalità, solo un desiderio: Arisa interviene dopo le polemiche che l’hanno coinvolta e chiarisce la sua posizione su Stefano De Martino. Tra stima e rispetto, ecco le parole della cantante che aprono nuovi scenari. Leggi anche: Pochi sanno che Arisa soffre di un disturbo che l’accompagna da anni: la rivelazione della cantante Nelle ultime settimane Arisa, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, è finita al centro di un acceso dibattito online. Alcune sue dichiarazioni sul futuro del Festival hanno infatti acceso discussioni tra fan e addetti ai lavori, portando molti a ipotizzare una presa di posizione netta nei confronti di un volto molto amato della televisione italiana, Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Arisa contro Stefano De Martino? Lei spiega la sua posizione e gli fa una richiesta precisa

"Stefano De Martino e le donne? Le fa entrare nella sua vita, ma non dà una definizione precisa"Dal rapporto con Belen Rodriguez e Gilda Ambrosio, nomi associati da anni al conduttore, fino alla recente simpatia con Brenda Lodigiani, ecco come...

Arisa stronca Stefano De Martino e poi fa una rivelazione inaspettata: ecco cosa ha dettoArisa sorprende parlando di Stefano De Martino: tra riflessioni e parole inaspettate, la cantante spiazza tutti con le sue dichiarazioni.

Temi più discussi: Arisa e il caso De Martino: Nessun attacco a Stefano. Arriva dal niente, studia e si impegna. Il video; Sanremo 2027, Arisa fa dietrofront su Stefano De Martino: Non posso essere contro. E gli manda un messaggio (sorprendente); Arisa: Io contro Stefano De Martino? Non potrei, è un ragazzo viene dal nulla, studia e si impegna; Arisa chiarisce: 'Non sono contro Stefano De Martino'.

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Arisa contro Stefano De Martino a Sanremo 2027, scoppia il caso poi il dietrofront: il videoScoppia il caso Arisa contro Stefano De Martino a Sanremo, ma la cantante interviene per spiegare cosa è successo davvero. donnaglamour.it

Un brindisi a bordo e un nome che cambia.. La barca di Stefano De Martino non si chiama più Santiago. Su TikTok il video dei nuovi proprietari diventa virale https://fanpa.ge/fpfwx facebook