Arisa contro Stefano De Martino? Lei spiega la sua posizione e gli fa una richiesta precisa

Da donnapop.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le recenti polemiche che l’hanno coinvolta, Arisa ha deciso di intervenire per chiarire la sua posizione riguardo a Stefano De Martino. La cantante ha affermato di non nutrire alcuna rivalità nei confronti del collega e ha espresso una richiesta precisa. Le dichiarazioni arrivano a seguito di alcune tensioni che si sono diffuse sui social e sui media, senza ulteriori dettagli sui motivi delle discussioni.

Nessuna rivalità, solo un desiderio: Arisa interviene dopo le polemiche che l’hanno coinvolta e chiarisce la sua posizione su Stefano De Martino. Tra stima e rispetto, ecco le parole della cantante che aprono nuovi scenari. Leggi anche: Pochi sanno che Arisa soffre di un disturbo che l’accompagna da anni: la rivelazione della cantante Nelle ultime settimane Arisa, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, è finita al centro di un acceso dibattito online. Alcune sue dichiarazioni sul futuro del Festival hanno infatti acceso discussioni tra fan e addetti ai lavori, portando molti a ipotizzare una presa di posizione netta nei confronti di un volto molto amato della televisione italiana, Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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Arisa stronca Stefano De Martino e poi fa una rivelazione inaspettata: ecco cosa ha dettoArisa sorprende parlando di Stefano De Martino: tra riflessioni e parole inaspettate, la cantante spiazza tutti con le sue dichiarazioni.

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