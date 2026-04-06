Arezzo si trova al centro di un episodio violento che ha coinvolto un uomo a bordo di un veicolo fuoristrada, il quale ha ucciso un altro uomo e poi si è dato alla fuga. La polizia sta cercando di rintracciare il responsabile, che ha lasciato dietro di sé il corpo senza vita della vittima. Il fatto ha suscitato reazioni di sdegno nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza sulla vicenda.

Oh, qua un è solo ‘na brutta storia. è proprio ‘na roba che te stringe lo stomaco e te fa incazzare nero. Stamattina, verso le 8 e mezza, in via dell’Acropoli ad Arezzo, lungo l’argine dove la gente passeggia tranquilla o va in bici, è successo quello che nun dovrebbe mai succede: un cane, Choco, 14 anni, è stato investito e ammazzato da ‘na jeep. e quello alla guida ha pensato bene de sparì. Il padrone, Leonardo, ancora nun ce crede. Stavano passseggiando insieme, come mille altre mattine. Choco era libero, senza guinzaglio, e stava tornando verso di lui dopo che l’aveva chiamato. Tutto normale, tutto tranquillo. finché un arriva ‘sta macchina. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, jeepparo senza vergogna ammazza Choco e scappa: “Fatti avanti se c’hai ‘n briciolo de dignità”

Calenda attacca Santanchè: “Non si dimette? È senza vergogna e dignità”Tensione crescente all’interno del governo italiano, con uno scontro aperto tra esponenti politici di primo piano.

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