Appiano Gentile Inter | Giornata di riposo dopo la vittoria contro la Roma

Dopo aver battuto la Roma, la squadra di Appiano Gentile ha usufruito di una giornata di riposo. In vista del prossimo impegno, sono state aggiornate le condizioni di alcuni infortunati e i tempi di recupero. Sono stati comunicati anche i nomi dei giocatori diffidati, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle prossime sedute di allenamento. La situazione attuale riguarda principalmente la rosa e le eventuali assenze per le prossime partite.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Chivu e i suoi giocatori si godono una giornata di riposo dopo la grande vittoria contro la Roma. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

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