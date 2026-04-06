La stagione primaverile del 2026 presenta diverse nuove uscite nel mondo dell’animazione, con alcune opere firmate da autori noti come Hiromu Arakawa. Tra le altre novità, ci sono anche il ritorno di alcuni franchise precedenti, che continuano a catturare l’attenzione del pubblico. La programmazione include produzioni originali e sequel, confermando la varietà di generi e stili che caratterizzano questa stagione.

La stagione primaverile del 2026 lancia una serie di produzioni animate di rilievo, tra cui spiccano i nuovi progetti di Hiromu Arakawa e il ritorno di franchise storici. Il calendario di aprile vede l’arrivo di titoli distribuiti da Crunchyroll e Prime Video, spaziando dai thriller psicologici ai drammi fantastici. Il periodo invernale ha lasciato l’asticella molto alta grazie a serie consolidate come Jujutsu Kaisen e Frieren. Ora il testimone passa a nuove scommesse, con l’attenzione rivolta a opere che promettono un’estetica ricercata e trame originali. Scommesse d’autore e l’impatto visivo dei nuovi debutti. Dal 4 aprile è disponibile Daemons of the Shadow Realm, noto anche come Yomi no Tsugai. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anime Primavera 2026: tra il genio di Arakawa e Liar Game

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La stagione anime primavera 2026 segna il ritorno con nuove stagioni di molte amate serie che spaziano da un genere all'altro. facebook

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