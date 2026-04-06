Andrea Kimi Antonelli e Valentino Rossi insieme | le foto segnano un' epoca | FOTO

Durante la Pasqua, il giovane pilota Andrea Kimi Antonelli ha trascorso del tempo con Valentino Rossi al ranch di Tavullia. Le foto scattate durante l'incontro mostrano i due insieme, tra momenti di festa e passione per i motori. L'evento ha attirato l'attenzione degli appassionati di motociclismo, catturando l’attenzione sui social network. La presenza di Antonelli con Rossi ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il pilota bolognese della Mercedes e la leggenda della MotoGP hanno trascorso una Pasqua al ranch di Tavullia dove si allena il team del 'Dottore': "Che giornata pazzesca" Andrea Kimi Antonelli e Valentino Rossi insieme al ranch di Tavullia per una Pasqua passata tra festa e motori. Il pilota bolognese della Mercedes e promessa della Formula 1 e il nove volte campione del moto in MotoGP si sono incontrati e abbracciati sul tracciato dove si allena il VR46 Racing Team. Andrea Kimi Antonelli e Valentino Rossi al ranch di Tavullia. Dal profilo Instagram di Antonelli “Che giornata pazzesca”, ha esclamato Valentino Rossi condividendo su Instagram gli scatti del pomeriggio: il ‘Dottore’ e Kimi abbracciati in uno scatto che segna un’epoca per lo sport italiano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Kimi Antonelli e Valentino Rossi insieme al Ranch di Tavullia: “Che giornata pazzesca”, l’incontro tra i re dei motori fa impazzire i fanTavullia (Pesaro), 5 aprile 2026 – Ci sono immagini destinate a fare la storia dello sport, scatti che uniscono generazioni e passioni diverse ma...

Elodie e Franceska, le foto insieme segnano un nuovo inizioDopo le foto sui social di Elodie e Franceska in Thailandia compaiono ora i primi scatti di Chi che le raffigurano mentre trascorrono la giornata...

Kimi Antonelli

Temi più discussi: Kimi Antonelli, chi è il pilota che ha rotto il digiuno italiano in F1; F1, è nato un nuovo lampo: Kimi Antonelli mima il gesto di Usain Bolt; La festa di Antonelli: vince, esulta alla Bolt e poi scappa nel box Ferrari. E sul podio è l'unico senza champagne; L'ha fatto di nuovo. Kimi Antonelli trionfa in Giappone ed è leader mondiale di Formula 1. Per Leclerc ottimo terzo posto.

Andrea Kimi Antonelli e Valentino Rossi insieme: le foto segnano un'epoca | FOTOIl pilota bolognese della Mercedes e la leggenda della MotoGP hanno trascorso una Pasqua al ranch di Tavullia dove si allena il team del 'Dottore': Che giornata pazzesca ... bolognatoday.it

Antonelli e Bezzecchi al Ranch di Valentino Rossi per Pasqua: festa sulle note di Viva l’ItaliaAndrea Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi, leader di F1 e MotoGP, si ritrovano al Ranch di Valentino Rossi a Pasqua 2026 ... fanpage.it

Lo ha potuto fare Andrea Kimi Antonelli, che a 19 anni ha trionfato in Formula 1. I genitori l’hanno aiutato a vivere la sua passione, senza trattarlo da fenomeno facebook