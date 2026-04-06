Andrea Bocelli è nato con il glaucoma congenito e ha perso la vista all’età di dodici anni, a causa di un incidente durante una partita di calcio. Ricorda di aver pianto per i forti dolori agli occhi da bambino e di aver smesso solo quando un operaio russo metteva la musica su un giradischi. La sua storia si lega fin dalla nascita a questa condizione, che ha segnato tutta la sua vita.

Tutto cominciò da neonato, dentro la culla, in un ospedale. Per Andrea Bocelli nasce con il glaucoma congenito e perde la vista completamente a dodici anni, dopo un incidente durante una partita di calcio. Il suo racconto è nitido, pieno di emozioni. « Quei forti dolori agli occhi mi facevano piangere. In una stanza vicina alla nostra c’era un operaio russo che aveva un giradischi e mia madre si accorse che quando arrivava la musica dalla camera accanto smettevo di piangere. Questa è stata una grande scoperta per tutti. Si sono accorti che i dischi che mi piacevano di più erano quelli d’opera. Poi da piccolo imparai a mettere i dischi nel mio giradischi e cominciavo a girare al tavolo come un matto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Andrea Bocelli: “Piangevo per i forti dolori agli occhi, smettevo solo quando un operaio russo metteva la musica su un giradischi”

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