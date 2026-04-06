La famiglia Karadag si trova nuovamente al centro di una vicenda complessa legata alla tutela di Melek, con tensioni che coinvolgono anche il tentativo di riportare il bambino a Berlino. La puntata di questa sera di “Melek – Il coraggio di una madre” si apre con un’interrogazione sulla possibilità che Alpay riesca a riunire il piccolo Seyit Ali con la madre. La discussione si concentra sulle diverse posizioni che si sono formate intorno alla vicenda.

R iuscirà Alpay a riportare il piccolo Seyit Ali a Berlino? È l’interrogativo con cui si apre la nuova puntata di Melek – Il coraggio di una madre, in onda stasera alle 21.40 su Real Time. Al centro dell’episodio, la scomparsa del bambino e una corsa contro il tempo che mette Melek davanti all’ennesima prova, tra accuse, vendette e ferite mai rimarginate. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Cosa succede nella nuova puntata di stasera “Melek – Il coraggio di una madre” Melek – Il coraggio di una madre, anticipazioni puntata 6 aprile 2026: trama. La tensione è altissima sin dalle prime battute: Alpay (Kaan Çakir) vuole riportare il piccolo Seyit Ali (Poyraz Ar) a Berlino e Melek (Nehir Erdogan) corre a chiedere aiuto alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ancora problemi per la famiglia Karadag, che si mobilita per aiutare Melek. Non tutti, però, sono dalla sua parte

Melek Il Coraggio Di Una Madre: Melek contro i Karada?!Melek riappare ad Antep e riaccende i conflitti: la famiglia Karadag si divide tra onore, rancore e compassione.

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