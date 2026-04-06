A Ancona, un investimento di oltre sette milioni di euro permetterà di trasformare l’ex Caserma Fazio in una residenza universitaria con 49 posti letto. L’intervento è promosso dall’ente Erap Marche e prevede il completamento entro il 2028. La realizzazione di questa struttura mira a offrire nuove sistemazioni per studenti, contribuendo a migliorare le opportunità abitative nel territorio.

L’ente Erap Marche trasformerà l’ex Caserma Fazio di Ancona in una residenza universitaria da 49 posti letto, con un investimento complessivo di oltre sette milioni di euro e una previsione di completamento entro il 2028. L’operazione prevede una spesa totale di 7.121.590,85 euro, di cui 5.976.050,98 sono destinati ai lavori veri e propri, mentre 1.145.539,87 rappresentano le somme a disposizione. La copertura finanziaria vede un ruolo centrale di Erap Marche con 4.850.000 euro, suddivisi tra 2.850.000 provenienti da avanzi di amministrazione e 2 milioni derivanti da un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. A completare il quadro economico ci sono i 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona: 7 milioni per trasformare l’ex Caserma Fazio in studentato

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