Durante il viaggio verso la Luna, i quattro astronauti a bordo della capsula Orion hanno celebrato la Pasqua inviando saluti alla Terra. Durante la giornata, hanno trovato anche delle uova speciali, organizzando una versione spaziale della tradizionale caccia alle uova. Queste immagini sono state condivise mentre la navicella si avvicinava al satellite naturale, offrendo un momento di festa tra le stelle.

Mentre la capsula Orion si avvicinava alla Luna, i quattro astronauti della missione Artemis II hanno trovato il tempo per inviare gli auguri di Pasqua alla Terra e organizzare una versione spaziale della tradizionale caccia alle uova. Il comandante Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen hanno vissuto una domenica particolare. Christina Koch ha aperto le comunicazioni con un messaggio toccante, condividendo un dettaglio personale: se fosse stata sulla Terra, avrebbe trascorso la giornata con la sua famiglia a Houston, nascondendo uova di coriandoli nel cortile e guardando le sue due bambine cercarle. La tradizione pasquale non è stata dimenticata nemmeno nello spazio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Anche Artemis II festeggia Pasqua: l’equipaggio ha trovato a bordo delle uova (speciali)

Artemis II, alla scoperta dell'equipaggio NASA che viaggerà verso la lunaIl lancio della missione Artemis II è previsto per le 18:24 del 1° aprile in Florida, corrispondenti alle 00:24 del 2 aprile in Italia.

Come si dorme a 400mila km dalla Terra? L’equipaggio di Artemis II racconta il sonno in orbitaLa missione Artemis II si rivela una continua fonte di sorprese e di curiosità spaziali.

Temi più discussi: Lancio Artemis II riuscito: l'equipaggio è in viaggio verso la Luna; Quattro astronauti in rotta verso la Luna. Artemis II sta volando; La paura di indicare la luna, la voglia di farla nostra; Artemis II, tutti i casini di Microsoft Outlook per gli astronauti diretti verso la Luna.

Canada festeggia Jeremy Hansen sulla missione Artemis II in orbita lunareJeremy Hansen entra nella storia come primo canadese a partecipare alla missione Artemis II: le parole di Lisa Campbell e le implicazioni per il futuro spaziale del Canada ... notizie.it

Lancio Artemis II riuscito: l'equipaggio è in viaggio verso la Luna - Focus.itDopo oltre 50 anni, quattro astronauti sono in viaggio verso la Luna. Il lancio di Artemis II è stato un successo: ecco il piano di volo e i 6 record storici dell'equipaggio. focus.it

ora di cena anche a bordo della Orion!! #Artemis x.com

NUOVA STREPITOSA FOTO DALL'EQUIPAGGIO DI ARTEMIS II Ci sono momenti, anche nello spazio, in cui tutto si ferma. Il rumore delle missioni, la precisione dei calcoli, la direzione verso la Luna… e poi, all’improvviso, un gesto semplice: voltarsi indietro. facebook