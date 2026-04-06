A Tokyo, un’agenzia di incontri ha avviato un’iniziativa che prevede appuntamenti tra persone con lo stesso cognome. L’obiettivo dichiarato è mettere in discussione la normativa che impone di cambiare il nome al momento del matrimonio. L’iniziativa ha attirato l’attenzione sui limiti di questa legge e sulla possibilità di mantenere i cognomi originali anche dopo aver deciso di sposarsi.

A Tokyo un’agenzia di incontri organizza appuntamenti tra persone che condividono lo stesso cognome per denunciare l’obbligo legale di uniformare i nomi dei coniugi. L’iniziativa mira a rendere visibile il problema della legge giapponese sui nomi di famiglia attraverso un approccio ironico. In un locale della capitale, tre uomini e tre donne si sono riuniti in un venerdì sera per partecipare a questo esperimento sociale. L’evento è gestito da un coordinatore che ha invitato i presenti a salutarsi con un sorriso prima di iniziare sessioni di conoscenza della durata di 15 minuti ciascuna. I partecipanti sono stati divisi in coppie all’interno di vari box dopo aver validato la propria identità tramite un’applicazione dedicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amore e cognomi a Tokyo: l’insolito match per sfidare la legge

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