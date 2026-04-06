Amici 25 l’addio e ora le spiegazioni | duro colpo per tutti Perché mi sono ritirata

Lo scorso ottobre, una concorrente di Amici 25 ha deciso di interrompere il suo percorso nel programma, sorprendendo pubblico e fan. La sua uscita improvvisa ha suscitato molte domande e si sono susseguite varie speculazioni. Ora, a distanza di mesi, sono state fornite alcune spiegazioni sulla scelta di ritirarsi, lasciando spazio a nuove informazioni su quanto accaduto.

Il percorso dell’ex allieva all’interno di Amici si è interrotto improvvisamente lo scorso ottobre, lasciando pubblico e appassionati con molte domande. La giovane cantante, entrata nella scuola grazie all’opportunità concessa da Rudy Zerbi, aveva raggiunto uno dei traguardi più ambiti per chi sogna una carriera nella musica: lavorare sotto la guida di Maria De Filippi. Eppure, proprio quando tutto sembrava iniziare, ha scelto di fermarsi. “Mi ritiro e il motivo è che non sto bene, non mi sento bene, non mi piaccio, non mi sto piacendo, non riesco a trovare la forza e a trovarmi, non riesco a trovare me“, aveva dichiarato al momento dell’addio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Amici 25 - Valentina e Caterina: eliminazione rinviata

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Salve amici Urgufans!!! Vi auguro una Pasqua serena, colma di gioia e di momenti speciali da condividere. Che questa giornata porti luce e speranza a tutti voi e alle vostre famiglie. Buona Pasqua 2026 !!! #benitourgu #benitourguofficial #benitourgufore facebook