Almanacco 6 aprile | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'almanacco di oggi ripercorre eventi avvenuti il 6 aprile, tra cui compleanni di personaggi noti e invenzioni che hanno segnato la storia. Vengono ricordati anche alcuni avvenimenti straordinari e curiosi che si sono verificati nel passato, offrendo uno sguardo su fatti significativi di questa data. Inoltre, vengono segnalati i santi celebrati e un proverbio del giorno.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi lunedì 6 aprile, 82° giorno del calendario gregoriano. Mancano 269 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Pietro da Verona. Proverbio: "April, apriletto, un dì freddo un dì caldetto". 1909 - Gli esploratori Robert Edwin Peary e Matthew Henson dichiarano di aver raggiunto il Polo nord, fatto successivamente contestato 1911 - Rivolta albanese del 1911: i rivoltosi albanesi della Malësia vincono la battaglia di Deçiq contro le... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Lunedì 6 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 6 aprile è il 96º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è socievole e dinamico, con una naturale inclinazione alla condivisione e alla vita all’aria aperta. Santo del giorno: San Celest ... trevisotoday.it

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