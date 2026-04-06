Per il lunedì dell’Angelo si prevede un aumento significativo delle concentrazioni di pollini, che potrebbe causare problemi respiratori e irritazioni agli occhi tra le persone allergiche. Le previsioni indicano un picco pollinico particolarmente intenso durante le festività pasquali, con un rischio elevato di crisi asmatiche e reazioni allergiche. La situazione ha portato le autorità sanitarie ad emettere un avviso di attenzione per i soggetti sensibili.

Milioni di cittadini allergici rischiano di trascorrere il lunedì dell’Angelo tra crisi respiratorie e irritazioni oculari a causa di un picco pollinico aggressivo previsto per le festività pasquali. Gli specialisti della SIAAIC segnalano un incremento del 25% delle prestazioni ambulatoriali nei dieci giorni successivi al ponte. Il fenomeno è stato approfondito durante l’incontro nazionale dedicato alla medicina immunologica e respiratoria nel mondo reale, svoltosi a Vietri sul Mare tra il 27 e il 28 marzo. In tale occasione, i professionisti hanno discusso le strategie per gestire la BPCO e l’asma grave in contesti quotidiani. Vincenzo Patella, che guida la SIAAIC e dirige l’UOC di Medicina Interna presso l’Azienda Sanitaria di Salerno, spiega che l’intensità di quest’anno deriva da una fioritura simultanea e anticipata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta pollini a Pasquetta: rischio asma e shock anafilattico

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