L'allenatore del Milan ha commentato prima della partita contro il Napoli, affermando che i giocatori si sono guadagnati la fiducia dei tifosi. Ha aggiunto che per ottenere un risultato positivo contro la squadra napoletana, sarà necessario impegnarsi al massimo. Le sue parole sono state pronunciate durante un'intervista trasmessa su 'DAZN'.

"Siamo molto contenti per l'arrivo dei tifosi anche perché poi non ci saranno a Napoli. Quest'anno i ragazzi si sono meritati la stima di tutti i tifosi, soprattutto per l'impegno e questo e merito dei ragazzi". Parla così Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Milan che si giocherà questa sera allo stadio 'Maradona'. Nella sua intervista a 'DAZN' spazio all'accoglienza ricevuta sabato a Milanello dai tifosi e poi spazio anche a come hanno preparato la sfida contro i partenopei. Ecco la risposta di Allegri in merito: "Abbiamo lavorato solo da ieri, abbiamo avuto tre giorni". Spazio agli attaccanti: "Stanno tutti bene, anche Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri: “I ragazzi si sono meritati la stima dei tifosi. Per fare risultato contro il Napoli …”

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