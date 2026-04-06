Dopo la partita tra Napoli e Milan, terminata con il risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa, l’allenatore rossonero ha commentato l’incontro. Allegri ha detto che era fondamentale portare a casa dei punti, sottolineando l’importanza di tenere d’occhio tutte le squadre in classifica. Ha anche menzionato che bisognava guardarsi alle spalle e che, in questa occasione, ottenere un risultato positivo era prioritario.

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri al termine della gara contro il Napoli, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza Napoli-Milan 1-0, Allegri in conferenza. “ Che la partita potesse essere bloccata lo immaginavo, il Napoli concede poco e si scatena in velocità: potevamo difendere meglio sul tiro di Spinazzola del primo tempo, poi abbiamo perso una palla e sono ripartiti a campo aperto. Nel secondo tempo sono successe cose simili, bravi loro a portarsi l’episodio dalla loro parte. Bisogna guardarsi indietro da tutte le squadre, stasera era importante fare risultato perché ci consentiva di rimanere secondi: non dobbiamo perdere la serenità, mancano sette partite e bisogna fare i punti per andare in Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “Bisogna guardarsi indietro da tutte le squadre, stasera era importante fare risultato”

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