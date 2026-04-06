Alle ore 3 | 32 di 17 anni fa il terremoto dell' Aquila

Alle 3:32 del 6 aprile 2009 si verificò un terremoto di magnitudo significativa che colpì L'Aquila e i suoi dintorni. L'evento causò danni ingenti agli edifici e portò alla perdita di molte vite umane. Dopo diciassette anni, la città ricorda ancora quella notte, che ha profondamente cambiato il suo paesaggio e la vita di migliaia di residenti. I ricordi di quell'evento sono presenti nelle testimonianze e nelle testimonianze raccolte nel tempo.

AGI - A diciassette anni dal terremoto del 6 aprile 2009, L'Aquila non dimentica la devastante scossa che trasformerà per sempre il suo volto e che segnerà l'animo delle migliaia di persone sopravvissute che hanno avuto questa terribile esperienza. Nonostante il tempo sia passato e la città capoluogo di regione sia in gran parte ricostruita, la memoria di quella notte è indelebile. Alle 3:32 di 17 anni fa il tempo si ferma e un boato profondo sale dalle viscere della terra. Per 23 interminabili secondi, L'Aquila non è più una città, ma un organismo che sussulta e si sbriciola. Subito dopo la scossa: magnitudo 6,3 della scala Richter. Lentamente iniziano a emergere le voci: grida soffocate, richiami di nomi, il pianto dei bambini. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Alle ore 3:32 di 17 anni fa il terremoto dell'Aquila Ore 3:32 del 6 aprile 2009, 17 anni fa il terremoto dell'AquilaAGI - A diciassette anni dal sisma del 6 aprile 2009, L'Aquila non dimentica la devastante scossa che trasformerà per sempre il suo volto e che... Leggi anche: Piantedosi: “Il 6 aprile di 17 anni fa il terremoto dell’Aquila, ferita resta aperta” Lost Civilizations | Impossible Constructions and Collapses Temi più discussi: La chiamavano casa sicura, parla chi ha perso il figlio nel sisma dell'Aquila; Oggi, 6 aprile, L’Aquila commemora le 309 vittime del terremoto del 2009; RaiNews. . Diciassette anni fa, alle ore 3:32, una scossa di magnitudo 5.8 con epicentro a pochi chilometri dal capoluogo abruzzese sconvolse il territorio, causando 309 vittime, oltre 1.500 feriti e circa 70.000 sfollati. Francesca Sancin, Tg3 Tutti gli aggiornam; L’Aquila 2009-2026: 17 anni dopo nessuno dimentica / FOTO GALLERY. L’Aquila, diciassette anni La notte del 6 aprile 2009 il terremoto: 309 mortiAlle 3,32 il terremoto disastroso. Devastò l’Aquila e altre zone dell’Abruzzo. Magnitudo 6,3 con epicentro nella zona compresa fra alcune frazioni del capoluogo abruzzese. Morirono 309 persone, oltre ... noinotizie.it L'Aquila:alle 3.32 di 17 anni fa la scossa devastò la cittàUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it L'Aquila 17 anni dopo il terremoto, Meloni: "Ricordare vuol dire continuare ad esserci. Con serietà e responsabilità" facebook Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento sisma colpì L’Aquila e l’Abruzzo. Spezzò vite, comunità, abitudini. E lasciò un segno profondo nella nostra Nazione. Una tragedia che scosse tutti gli italiani, capaci allora di rispondere con solidarietà e vicin x.com