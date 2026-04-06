Carlos Alcaraz e Stan Wawrinka si sono scambiati messaggi nelle ultime ore, alimentando le voci di un loro possibile incontro nel torneo di Monte-Carlo. La loro comunicazione ha suscitato interesse tra gli appassionati di tennis, in attesa di conferme ufficiali sulla partecipazione di entrambi alla competizione. Per ora, non ci sono annunci ufficiali riguardo alla loro eventuale sfida nel prossimo evento sulla terra battuta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Carlos Alcaraz e Stan Wawrinka potrebbero finalmente incrociarsi in un incontro mai disputato prima, con una potenziale sfida al secondo turno del Monte-Carlo Masters in arrivo. Questo evento è particolarmente significativo per Wawrinka, che ha definito il sogno di affrontare Alcaraz uno dei suoi desideri più grandi prima di ritirarsi, previsto per la fine della stagione 2026. Prima di poter aspirare a questo incontro tanto atteso, il veterano svizzero dovrà superare la sua partita inaugurale contro Sebastian Baez. Questo primo ostacolo non può essere sottovalutato, visto che Baez ha dimostrato di possedere un notevole talento, specialmente sulla terra battuta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alcaraz e Wawrinka si scambiano messaggi in vista di un possibile incontro a Monte-Carlo.

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