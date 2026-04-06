A Piacenza, dall’11 al 28 aprile, l’Officina dell’Arte ospiterà una mostra dedicata alle opere di Alberto Besson. La rassegna, intitolata

L’Officina dell’Arte di Piacenza ospiterà, a partire dall’11 aprile e fino al 28 dello stesso mese, la mostra intitolata Anni spezzati, dedicata alle opere di Alberto Besson. L’evento aprirà ufficialmente le porte alle ore 17 del giorno dell’inaugurazione. Il percorso espositivo si concentra sulla ricerca di forme che seguono logiche interne, distaccandosi spesso da legami diretti con la realtà tangibile. Il titolo della rassegna evoca un tempo che non scorre in modo lineare, ma procede per frammenti, riflettendo una visione dell’esperienza fatta di strati dove ogni parte conserva il ricordo di ciò che è venuto prima. Tra rigore giuridico e libertà creativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alberto Besson a Piacenza: il viaggio tra forme e anni spezzati

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