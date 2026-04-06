Albenga Carabinieri tra storia e futuro | nuovi locali e premi ai soci

A Albenga, l’Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato una cerimonia per celebrare il rapporto tra le istituzioni e il territorio, durante la quale sono stati premiati i soci con più anni di servizio e sono stati inaugurati nuovi locali destinati alle attività associative. L’evento ha coinvolto membri dell’associazione, rappresentanti locali e altri presenti, sottolineando il legame storico e attuale tra le forze dell’ordine e la comunità.

L’Associazione Nazionale Carabinieri di Albenga ha celebrato il legame tra istituzioni e territorio attraverso una cerimonia dedicata al riconoscimento dell’anzianità dei soci e all’apertura di nuovi spazi operativi. Il coordinatore provinciale e presidente della sezione, Massimo Cav. Rufini, ha guidato l’evento che ha protagonisti i membri storici dell’organizzazione. Durante l’incontro sono stati consegnati attestati che certificano l’appartenenza all’associazione per periodi di 10, 20 e 30 anni. Un riconoscimento particolare è stato riservato al Brigadiere Bosio Davide e al socio familiare Lino. I due sono stati premiati per il contributo tecnico e comunicativo, avendo gestito le relazioni via internet e la creazione delle grafiche relative alle attività della sezione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albenga, Carabinieri tra storia e futuro: nuovi locali e premi ai soci Val Tidone: Turismo lento e sostenibile in crescita con oltre 20 nuovi itinerari tra storia, natura e tradizioni locali.La Val Tidone si prepara ad una nuova stagione di escursioni, con un calendario in definizione che prevede oltre venti itinerari tra le colline... Nominati i nuovi vicari per la diocesi di Imperia-AlbengaIl 2 febbraio, in occasione della Festa della Presentazione del Signore, il Vescovo Guglielmo ha firmato il decreto ufficiale che ridefinisce la...