Al volante con patente contraffatta | automobilista denunciato

Durante un controllo stradale nella giornata di Pasqua, un automobilista è stato fermato dalle forze dell’ordine. Dopo aver verificato i documenti, gli agenti hanno scoperto che la patente di guida era contraffatta. L’uomo è stato quindi denunciato per possesso di documenti falsi. La vicenda si è svolta senza ulteriori complicazioni, e la patente falsificata è stata sequestrata.

L'accertamento è avvenuto ieri sera, giorno di Pasqua, a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Nei guai è finito un veneziano di 48 anni già noto alle forze dell'ordine. Ad operare sono stati i carabinieri del Radiomobile Ha provato a mantenere la lucidità, ma non gli è bastato e il personale in divisa l'ha incastrato. E' incappato in un posto di controllo dell'Arma proprio il giorno di Pasqua. Nella serata di ieri, 5 aprile, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Piove di Sacco hanno denunciato un 48enne residente nel veneziano, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile dei reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale e falsità materiale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Cede la sua boccetta di metadone, denunciato. Tre automobilisti ubriachi al volante ed uno con patente falsaControlli dei Carabinieri di Cesena in vari luoghi sensibili sul piano della sicurezza che hanno portato a diverse denunce Controlli dei Carabinieri...

Temi più discussi: Ubriaco al volante di prima mattina, patente ritirata ad un 50enne fermato dai carabinieri; Ubriaco al volante finisce contro il guardrail, denunciato; Italiani disposti a dire addio al volante per 5 anni come a Malta? Solo per 75mila euro; Jérôme Boateng guidava con patente ritirata: rischia il carcere.

Al volante con la patente del fratello perché la sua era stata revocata: denunciato un 53enneBozzolo (Mantova), 22 gennaio 2026 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova un 53enne ... ilgiorno.it

Monza, al volante con la patente del cugino: tradito dalla foto, era ricercato per una rapinaMonza, 30 agosto 2025 – Usa la patente del cugino per ingannare i poliziotti, ma era ricercato. Per una rapina. Ieri pomeriggio, durante l’attività di controllo del territorio lungo via Buonarroti, un ... ilgiorno.it

Mercedes-Benz lancerà su EQS lo Steer-by-Wire con ruote posteriori sterzanti e volante yoke opzionale; di serie resta il volante tradizionale. https://auto.everyeye.it/notizie/tecnologia-mercedes-benz-auto-guida-come-videogioco-869520.htmlutm_medium facebook

ANT a @SkySportF1 spiega la partenza-disastro: “Mamma mia! Le dita non erano infilate bene nel volante per cui mi sono scivolate sui paddles della frizione e ho fatto patinare le ruote. Ora ho 3 settimane per imparare a capire come partire bene. Mondiale x.com