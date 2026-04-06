Al Ridotto del Mercadante debutta in prima nazionale Il numero esatto

«Cos’è una figlia? E cosa, davvero, una madre? .Essere madre può mai coincidere con il puro atto di mettere al mondo una vita o la maternità eccede ogni conto, ogni previsione, ogni statistica? In quanti modi può esistere questo legame?». Sono queste le domande dolorose e necessarie al centro de Il numero esatto, testo di Fabio Pisano con la regia Martina Badiluzzi, in debutto in prima nazionale il 9 aprile al Ridotto del Mercadante, con repliche fino al 19. Autore tra le voci più incisive della nuova drammaturgia napoletana e nazionale, Fabio Pisano firma un testo potente che affronta il tema della gestazione per altri, trasformandolo in una profonda indagine sulla femminilità, sull’identità e sul senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Prima nazionale a Torino: debutta Circle Mirror Transformation al Teatro CarignanoMartedì 7 aprile 2026 il Teatro Carignano ospita la prima nazionale di Circle Mirror Transformation, la celebre opera della drammaturga americana...

“Col seno di poi” di e con Federica Ruggero debutta in prima nazionale al Teatro della TosseVenerdì 6 febbraio alle ore 21:30 e sabato 7 febbraio alle ore 19:30, nella sala Dino Campana del Teatro della Tosse di Genova, debutta in prima...

Temi più discussi: Il numero esatto, di Fabio Pisano, dal 9 al 19 aprile 2026 al Ridotto del Mercadante di Napoli; Ridotto del Mercadante; Mercadante, presentata la 9ª edizione di Pompeii theatrum mundi; Torna Pompeii Theatrum Mundi: il programma della nona edizione.

Il numero esatto al Ridotto del MercadanteSono queste le domande dolorose e necessarie al centro de Il numero esatto, testo di Fabio Pisano con la regia Martina Badiluzzi, in debutto in prima ... napolivillage.com

Changing the Sheets in scena al ridotto del Mercadante: iperbolica ironia e gioco dei sessiQuanto tempo può durare una relazione senza impegno tra esemplari di giovani d’oggi, e quanto impegno ci vorrà a viverla, e come accadrà che nasca e che termini senza struggimenti dolorosi e rimpr ... napoli.repubblica.it

Grandi classici della tragedia greca, presentata al Ridotto del Teatro Mercadante di Napoli la 9ª edizione di Pompeii theatrum mundi. Articolo nel primo commento. facebook