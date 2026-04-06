Durante la trasmissione Domenica In, l’attrice ha parlato di un evento che ha segnato profondamente la sua vita: l’omicidio della madre avvenuto nel 1970. Ha raccontato di aver cercato per oltre cinquant’anni di scoprire l’identità dell’assassino, senza riuscirci. La vicenda riguarda Adele Dossena, madre dell’attrice, il cui delitto ha lasciato un vuoto che ancora oggi non si è colmato.

Agostina Belli si è raccontata nello studio di Domenica In, ripercorrendo alcuni dei momenti più delicati della sua vita privata tra cui l’ omicidio di sua madre Adele Dossena, nel 1970. Una storia che da più di cinquant’anni la accompagna come un’ombra. La madre di Agostina aveva 53 anni, era separata e gestiva una pensione in via Copernico a Milano, che era frequentata soprattutto da studenti con i quali era in buoni rapporti, tanto che la chiamavano “mamma Lina” o “Mami” Fu uccisa a coltellate il 16 febbraio 1970, a Milano, al primo piano della palazzina. Le indagini dopo appena un anno furono abbandonate ma negli ultimi anni si è tornato a parlare del caso perché potrebbe essere collegato ai molteplici omicidi commessi da un serial killer. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Agostina Belli, il mistero della madre uccisa: “Da oltre 50 anni cerco l’assassino”

Agostina Belli e il mistero della madre assassinata: “Da 50 anni cerco il colpevole, mi minacciavano di morte”Agostina Belli a Domenica In racconta il mistero irrisolto della morte di sua madre: 50 anni di indagini, minacce di morte, un cane avvelenato e una...

‘Da 50 anni cerco l’assassino di mia madre’: il racconto choc di Agostina Belli a Domenica InCosa ha raccontato Agostina Belli a Domenica In? Non è una semplice intervista, ma un viaggio dentro una ferita mai chiusa.

Temi più discussi: Agostina Belli e il mistero della madre assassinata: Da 50 anni cerco il colpevole, mi minacciavano di morte; Agostina Belli, chi è e com'è morta la madre Adele Margherita Dossena | Fu uccisa da un serial; Chi è Agostina Belli l’attrice simbolo del cinema italiano | età carriera e storia di una diva senza tempo; Agostina Belli e l’amore travagliato e scandaloso per l’ex compagno Fred Robsahm prima arrestato e poi con l’AIDS.

Agostina Belli e il mistero della madre assassinata: Da 50 anni cerco il colpevole, mi minacciavano di morteAgostina Belli a Domenica In racconta il mistero irrisolto della morte di sua madre: 50 anni di indagini, minacce di morte, un cane avvelenato e una pistola ... fanpage.it

Agostina Belli, chi è e com’è morta la madre Adele Margherita Dossena | Fu uccisa da un serial killerIl mistero irrisolto dell’uccisione di Adele Margherita Dossena, madre di Agostina Belli: il possibile legame con il serial killer di Milano ... ilsussidiario.net

Da 50 anni cerca il colpevole dell’omicidio di sua madre, trovata morta in casa. Agostina Belli racconta minacce, un cane avvelenato e una pistola comprata per difendersi. E quei messaggi con voce camuffata che le intimavano di fermarsi non si sono mai fer facebook