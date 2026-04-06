Aggredito mentre va a comprare droga al Villaggio Trieste | 31enne finisce in ospedale

Nella notte di venerdì 3 aprile, nella zona del Villaggio Trieste a Latina, un uomo di 31 anni è stato aggredito mentre si trovava nel quartiere. La vittima, di origini algerine, si era recata in quella zona per comprare droga, ma l’episodio si è concluso con un’aggressione che lo ha portato in ospedale. I carabinieri stanno attualmente conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Aggressione nella zona del Villaggio Trieste a Latina. Sono in corso le indagini dei carabinieri su quanto accaduto nella notte di venerdì 3 aprile nel quartiere di Latina dove la vittima, un 31enne di origini algerine, si era recato per acquistare droga. Dagli accertamenti preliminarmente svolti dai carabinieri, e in particolare dalle dichiarazioni rese dalla vittima, è emerso che intorno alle 2 della notte precedente, l’uomo si era recato nel quartiere Villaggio Trieste per acquistare dello stupefacente per uso personale. Proseguendo nel suo racconto, ha poi aggiunto che, dopo aver consegnato ai pusher la somma di 50 euro, mentre era in attesa di ricevere la droga era stato aggredito da due soggetti di cui non era in grado di fornire elementi utili alla loro identificazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Aggredito mentre va a comprare droga al Villaggio Trieste: 31enne finisce in soepdale Leggi anche: Un uomo aggredito al Villaggio Trieste: trovato privo di sensi riverso a terra