Nella puntata di Pasqua di Affari Tuoi, trasmessa su Rai1, si è assistito a una modifica nel cast con l’ingresso di un nuovo concorrente al posto di un altro. La serata ha preso avvio con un clima di attesa tra i partecipanti e il pubblico, e si è rivelata caratterizzata da momenti inaspettati e cambi di scena. La trasmissione ha mantenuto un ritmo vivace, attirando l’attenzione degli spettatori fin dai primi istanti.

La puntata pasquale di Affari Tuoi si è aperta su Rai1 con un clima carico di attesa e si è trasformata presto in una serata tutt’altro che ordinaria. Nello Studio delle Vittorie, Stefano De Martino ha accompagnato Marina e il suo compagno in una partita intensa, segnata da emozioni continue e decisioni decisive. Marina, fioraia della Basilicata, è stata la protagonista della puntata del 5 aprile: è entrata in gioco con il pacco numero 19 e accanto a lei c’è stato Brian, compagno e futuro marito. Una partita che si è caricata subito di significato, anche perché è andata in scena in un giorno particolare come la domenica di Pasqua, tra aspettative, tensione e quel pizzico di emozione in più che accompagna le occasioni speciali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, De Martino “entra in scena” al posto di Herbert

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Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

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Premio Heraclea. Derawat · Sau Dard (Instrumental). Marina Gallicchio di #ScanzanoJonico in provincia di #Matera, vince 75000 euro al programma di Raiuno Affari Tuoi. #Premioheraclea #marinagallicchio #basilicata #lucania #cultura #turismo #raiuno #aff facebook