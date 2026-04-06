Secondo quanto riportato dal media Variety, l’accordo televisivo della AEW potrebbe beneficiare di un aumento grazie a Paramount. La notizia si basa sull’acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount, che porterà a un rilancio del network. Questa mossa potrebbe consolidare il rapporto tra la federazione e il canale televisivo, garantendo un futuro stabile per gli show trasmessi.

Il futuro dell’accordo televisivo della AEW sembra al sicuro. Lo riporta il media Variety: l’acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount porterà ad un rilancio del network. La maggior parte dei soldi arriveranno da un fondo d’investimento qatariota: si parla di un intervento complessivo da 24 miliardi di dollari. La chiusura dell’accordo arriverà nel corso della seconda parte del 2026. Per la AEW, le ultime evoluzioni parrebbero un toccasana. Non solo perché verranno confermati gli accordi siglati in precedenza con Warner, ma perché scatterà anche l’aumento delle clausole economiche previste. Da fonti Paramount, i nuovi proprietari sono pronti a sostenere i programmi della compagnia su TBS, TNT e HBO Max. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Ottime notizie da Paramount, previsto un aumento dell’accordo per gli show

Napoli, ottime notizie da Lukaku: è successo nell’allenamento congiunto!Durante l’allenamento congiunto svoltosi quest’oggi a Castel Volturno, è arrivata una notizia molto positiva da Romelu Lukaku.

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