Addio a un ' pilastro' della destra forlivese è morta Wera Zangari | Un esempio di passione politica

È venuta a mancare Wera Zangari, figura di rilievo nella destra forlivese. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia, in cui si ricorda il suo impegno e la passione politica che ha caratterizzato la sua vita. La scomparsa di Zangari ha suscitato reazioni tra i rappresentanti locali, che hanno espresso dispiacere per la perdita.

Il cordoglio di FdI: "La sua opera è stata costantemente orientata all’impegno culturale, contribuendo a far crescere e affinare il pensiero" "Con dispiacere apprendiamo la triste notizia della scomparsa di Wera Zangari ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia". Così si pronuncia il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia di Forlì. "Wera è stata un riferimento solido della destra forlivese e del Circolo femminile 'Caterina Sforza', trasmettendo i valori civili e sociali più importanti anche nella sua attività di insegnante. Zangari ha rappresentato un esempio di dedizione, serietà e passione politica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Un pilastro della sanità territoriale forlivese: addio al dottor Galeazzo GaraviniLa sua lunga carriera è stata legata all’Ausl di Forlì, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente dei servizi di integrazione socio-sanitaria Lutto nel...