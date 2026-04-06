Acri tavolo pubblico prenotato con lo scotch | interviene il sindaco

A Acri, un tavolo pubblico al Parco Caccia è stato chiuso con lo scotch e cartelli, creando una situazione di inaccessibilità. Il sindaco Pino Capalbo è intervenuto per risolvere la questione, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato l’episodio. La vicenda suscita attenzione sulla gestione degli spazi pubblici e sull’uso delle risorse condivise nel territorio.

Ad Acri, un tentativo di privatizzare un tavolo da picnic al Parco Caccia con nastro adesivo e cartelli è finito con l’intervento del sindaco Pino Capalbo. L’episodio, avvenuto in vista della Pasquetta, ha sollevato un acceso dibattito online sulla gestione dei beni comuni. Qualcuno ha deciso di assicurarsi un posto per la scampagnata anticipando i tempi. Un tavolo in legno è stato bloccato con dello scotch, accompagnato da un avviso che chiedeva gentilmente di non spostare nulla poiché il posto risultava occupato. La segnalazione è arrivata tramite i social network, dove le immagini del tavolo prenotato hanno generato reazioni immediate. Gli utenti hanato l’accaduto con ironia, paragonando la scena a un film di Fantozzi o sottolineando il contrasto tra la gentilezza della richiesta e l’illegalità dell’appropriazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acri, tavolo pubblico “prenotato” con lo scotch: interviene il sindaco Alimena, la Regione interviene dopo lo scontro fra sindaco e commissario: "Presto una relazione sul tavolo di Schifani"Il commissario ad acta inviato dalla Regione al Comune di Alimena per sbloccare la paralisi del Consiglio, organo dichiarato decaduto dal sindaco... Si parla di: Corsa al picnic di Pasquetta ad Acri, posti riservati con il nastro ma il Comune interviene e libera il tavolo · LaC News24; Acri: Pasquetta prenotata al Parco Caccia: il tavolo per la scampagnata occupato con il nastro adesivo. Acri: Pasquetta prenotata al Parco Caccia: il tavolo per la scampagnata occupato con il nastro adesivoTavoli prenotati per Pasquetta con nastro adesivo e cartelli. Scatta la segnalazione sui social. Il Comune interviene e restituisce gli spazi alla collettività ... quicosenza.it