Acerbi siamo sicuri del suo addio all’Inter? Contro la Roma spicca per dei numeri impressionanti…

Durante la partita contro la Roma, il difensore ha registrato numeri notevoli in termini di prestazioni e contributi in campo. Tuttavia, il suo possibile trasferimento dall'Inter non è ancora stato confermato ufficialmente. La situazione attuale lascia ancora aperta la questione riguardo al suo futuro con la squadra nerazzurra. Le decisioni ufficiali sulla sua permanenza o partenza devono ancora essere annunciate.

Inter News 24 Acerbi, che numeri straordinari contro la Roma! Il futuro del difensore nerazzurro, però, resta ancora in dubbio. Nonostante l’aria di addio che circonda il suo futuro, Francesco Acerbi ha dimostrato contro la Roma di essere ancora un pilastro fondamentale per l’ Inter di Cristian Chivu. La decisione della società di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026 sembra ormai presa, dettata dalla necessità di ringiovanire la rosa, ma il rendimento sul campo resta di altissimo livello. Nella netta vittoria per 5-2 contro i giallorossi di Gasperini, il centrale nerazzurro è stato autore di una prova maiuscola: «Un contrasto vinto, l’unico presentatogli, 2 intercetti provvidenziali e ben 6 chiusure difensive tutte su Malen», che ha sofferto per tutta la gara la pressione asfissiante dell’ex Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi, siamo sicuri del suo addio all’Inter? Contro la Roma spicca per dei numeri impressionanti… Inter, manita al Sassuolo e fuga scudetto: ora la prova del nove con la Juve. I numeri impressionanti e l’ultimo ostacolo da superareSassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Rabiot, che prestazione contro il Bologna: i numeri sono impressionantiIl Milan trionfa con un convincente 3-0 contro il Bologna, grazie a un'altra prestazione straordinaria di Adrien Rabiot.