Il 6 aprile 2009, alle 3:32, una scossa di magnitudo 6 colpì la città dell’Aquila. L’evento causò la morte di 309 persone, il ferimento di circa 1.600 e lo sfollamento di circa 80.000 abitanti. La terra tremò improvvisamente, provocando danni diffusi agli edifici e alle infrastrutture della zona. La notizia si diffuse rapidamente, portando alla luce le conseguenze di un terremoto di questa portata.

Erano le 3:32 del 6 aprile 2009, quando una scossa di magnitudo 6.3 sprigionò tutta la sua potenza a L’Aquila e nei centri abitati vicini. Fu una vera catastrofe che colse bruscamente nel sonno migliaia di persone radendo al suolo case, monumenti, edifici storici, ospedali, università. I morti furono 309, 1600 i feriti e 80mila gli sfollati. In tanti non fecero in tempo ad accorgersi del pericolo e fuggire in strada. La terra tremò per tutta la notte e anche nelle settimane seguenti, 150 repliche si registrarono solo nella giornata di martedì 7 aprile.L’epicentro fu individuato a 8 chilometri di profondità e a circa poco più di un chilometro dal centro dell’Aquila. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 6 aprile, un devastante terremoto colpisce L’Aquila

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Accadde oggi: 27 febbraio, un disastroso terremoto in CileDurante la notte del 27 febbraio 2010, alle 03:34 locali, il Cile fu colpito da un devastante terremoto di Mw 8.

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